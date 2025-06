Momenti di panico ieri in una tranquilla domenica di giugno che poteva trasformarsi in tragedia. Un bimbo di appena un anno si trovava in compagnia dei genitori in un ristorante in centro a Como quando un boccone gli va di traverso e rischia di soffocare. I genitori e il personale del locale allertano i soccorsi ma decisivo è stato l’intervento di una giovane dottoressa che pranzava lì accanto che, accortasi della scena, è intervenuta effettuando la manovra di disostruzione pediatrica. Il bimbo è stato poi trasportato in ospedale per sicurezza ma fortunatamente è fuori pericolo.