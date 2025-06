Dopo settimane di segnalazioni da parte dei cittadini e una prima interrogazione presentata in Consiglio Comunale il 2 maggio, l’Amministrazione, ha finalmente provveduto alla pulizia dell’area di via Talete, adiacente all’ex guardia medica e a pochi metri dalla scuola primaria di via Flavio Gioia.

“La situazione di degrado e rischio igienico-sanitario era nota da tempo – dichiara la consigliera comunale Stefania Loi – eppure si è dovuto attendere un intervento solo dopo che la questione è stata sollevata ufficialmente in Aula. Una seconda interrogazione, recentemente depositata, probabilmente non sarà nemmeno discussa: l’Amministrazione ha finalmente agito, ma solo dopo pressioni politiche ripetute.” L’area interessata, frequentata ogni giorno da bambini e famiglie, versava da mesi in condizioni preoccupanti, con rifiuti abbandonati, cattivi odori e rischio di proliferazione di ratti. “È grave – continua Loi – che si sia dovuto ricorrere a due atti consiliari per ottenere un intervento ordinario, soprattutto in un luogo così sensibile. Questo episodio dimostra l’assenza di un piano efficace per la gestione del decoro urbano.” “La situazione di via Talete è solo la punta dell’iceberg – conclude – Cagliari è sempre più sporca. A fronte di una TARI aumentata del 15%, tra le più alte d’Italia, i cittadini hanno diritto a una città più pulita, più curata, più rispettata. Continueremo a vigilare perché non ci siano più zone dimenticate. Il decoro urbano non può dipendere dall’iniziativa dei singoli consiglieri: è un dovere di chi governa.”