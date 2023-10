Infermiere a scuola per i bimbi diabetici: Capoterra tra i primi 5 “Comuni d’eccellenza” in Italia

Capoterra tra i primi cinque Comuni d’Eccellenza Ambasciatori Nazionali: il prestigioso riconoscimento è stato conferito oggi a Roma, presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica, Biblioteca Giovanni Spadolini. Il sindaco Beniamino Garau: “Grazie alla mozione della consigliera Silvia Cabras e a tutto il consiglio che votò all’unanimità, al Settore Politiche sociali per la realizzazione del progetto e a tutti i concittadini che credono in noi”.

Un infermiere scolastico per i bambini più fragili, al fine di poter frequentare le lezioni in sicurezza e senza preoccupazioni per i genitori: con questa iniziativa intrapresa dal Comune e ripresa successivamente da altre comunità, Capoterra si afferma tra i primi cinque Comuni d’Eccellenza in Italia. “L’istituzione dell’infermiere scolastico, figura voluta dalla nostra amministrazione per supportare i bambini diabetici della nostra città.

Questo deve essere un orgoglio per tutti noi, in quanto siamo tra i 57 Comuni italiani che verranno insigniti di questo prestigioso riconoscimento”.