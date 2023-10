Cagliari, allarme a San Michele: “Cespugli utilizzati dagli sbandati e tappeti di siringhe e rifiuti”

“In seguito al suggerimento della polizia Locale vi contatto telematicamente per informavi riguardo la situazione deplorevole in cui riversa via Col di Lana. La via, soprattutto nelle vicinanze di un cortile, non solo sta diventando un mix tra una foresta e una discarica a cielo aperto ma, anche, un covo di sbandati che utilizzano droga sotto gli occhi di tutti, anche di minorenni, oltre che degli addetti comunali che si rifiutano

di bonificare la zona. Il tutto sta diventando non solo squallido ma anche pericoloso visto che aprono continuamente le macchine nella via e lasciano siringhe, cocci di vetro ed escrementi ovunque. Sicuramente non è una buona immagine della Cagliari che conosco io. Premetto che ho già fatto innumerevoli segnalazioni che non hanno fatto cambiare nulla”.