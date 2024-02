Infarto fulminante nelle campagne di Silius, allevatore 57enne muore nel pick up che si ribalta

Un infarto fulminante si è portato via Salvatore Murtas, allevatore 57enne di Silius. L’uomo era a bordo del suo suo pick up quando è stato colpito dal malore improvviso e ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato ed è finito in un dirupo. La tragedia è avvenuta in tarda mattinata, la macabra scoperta è stata fatta solo dopo qualche ora, in seguito all’sos lanciato da un familiare di Murtas, preoccupato perchè non riusciva a mettersi in contatto con lui. Sul posto sono arrivati i medici del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Per il cinquantasettenne, pastore da un bel po’ di anni, purtroppo non c’era più nulla da fare.

Salvatore Murtas, conosciuto in paese da tanti come “Totò”, lascia una moglie, Bianca Melis, e due figlie giovani. La Pro Loco cittadina ha annullato tutti gli eventi in segno di lutto. “Ci stringiamo attorno ai familiari di Salvatore Murtas, grande e onesto lavoratore e attivista storico della nostra Pro Loco”, spiegano dall’amministrazione comunale.