Mandas, alcolici proibiti a carnevale: niente vino e birra durante la sfilata delle maschere

Mandas – Carnevale senza alcolici, scatta l’ordinanza che vieta drink, vino e birra per la sfilata di giovedì: “L’obiettivo è quello di divertirci e fare divertire tutti, dai neonati al più anziano di Mandas. Dalle 15 alle 21 niente alcool solo bottiglie di divertimento, euforia e spirito carnevalesco. A s’antiga” ha espresso il sindaco Umberto Oppus. Solo coriandoli e stelle filanti e, per chi ha sete, acqua e bibite sobrie: stop ad alcolici e superalcolici durante la sfilata, il divertimento non passerà attraverso un bicchiere di vino. Il terrore per gli amministratori, un classico consumare fiumi di bevande “calde” per riscaldare l’atmosfera che, troppo spesso, vengono ingerite anche dai giovanissimi. Per evitare, dunque, “episodi che possano determinare il disturbo della quiete pubblica, con pregiudizio del decoro del contesto urbano e della vivibilità dello stesso, generando problematiche di sicurezza pubblica e situazioni contrarie alle regole del vivere civile e che si vogliono evitare episodi non conformi alle vigenti norme e soprattutto evitare casi di consumo prolungato ed eccessivo di bevande alcoliche e superalcoliche” è vietato portare su carri o attrezzature superalcolici e altre sostanze a vario titolo vietate; il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione; la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione in modalità da asporto

dalle ore 15 alle ore 21. Sino a 500 euro la sanzione applicabile, “salvo che non costituiscano più grave reato, ai sensi dell’art. 650 c.p”.