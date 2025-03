Incubo traffico in viale Marconi: 12 milioni pronti per la rotatoria in via Mercalli e altre opere, ma sono misteriosamente fermi. Nel senso che i lavori non partono: due rotatorie fondamentali e anche marciapiedi, e messa in sicurezza per eliminare gli ingorghi, in quel senso unico che ancora qualcuno contesta ma che con tutte le difficoltà che ha portato ha almeno evitato i drammatici scontri frontali di qualche anno fa, con tante vite spezzate.Ma quel che non è stato risolto è la regolazione del volume enorme del traffico, e da fonti vicine al Comune arriva la conferma che i soldi ci sono ma ancora non sono stati spesi.

Due nuove rotatorie saranno posizionate sulla strada Arginale, contribuendo a migliorare la circolazione e la sicurezza stradale. Un’altra rotatoria sarà installata nel punto in cui si accede alla parte di via Mercalli, semplificando l’ingresso e l’uscita dalla zona. Già diversi anni fa erano arivati dalla Regione ulteriori 9 milioni di euro, per due opere destinate a cambiare il volto del traffico cittadino. La prima, appunto: una rotatoria in via Mercalli, proprio all’altezza del semaforo che una settimana fa è stato spento in attesa del senso unico. La seconda, ancora più ghiotta: verrà realizzato un nuovo svincolo sull’asse mediano, per collegare viale Marconi con la zona di via Castiglione e via Vesalio. Ma al momento è rimasta pura teoria, con tanti pendolari costretti ad aspettare anche un’ora per arrivare da Cagliari a Quartu o viceversa.