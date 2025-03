La zona di via Faro, all’angolo con viale Calamosca, continua a essere invasa dai rifiuti. A segnalare la situazione è Valentina Ferro, cittadina che già lo scorso anno aveva denunciato il problema al servizio comunale preposto. Tuttavia, nonostante la segnalazione, nulla sembra essere cambiato. Le immagini scattate questa mattina documentano lo stato di degrado lungo la salita che collega la strada di Calamosca al faro. “Mi è già capitato in passato di inviare segnalazioni al Comune per questo punto specifico”, racconta – tuttavia la situazione sembra essere rimasta invariata.

“Quella che si vede nelle foto è solo una piccola parte del problema: l’area è piena di rifiuti e mancano adeguati punti di raccolta comunali”, prosegue la cittadina. Una condizione inaccettabile per una località come Calamosca, rinomata per la sua bellezza e meta apprezzata da residenti e turisti. Un’area che meriterebbe di essere valorizzata e preservata, oggi si presenta deturpata dall’incuria e dal degrado. L’assenza di interventi e il continuo abbandono dei rifiuti da parte di incivili rendono sempre più urgente un’azione concreta per la tutela del decoro urbano e dell’ambiente.