Cagliari, arrivederci ai funerali all’aperto nell’atrio: a breve riaprirà finalmente la Chiesa del cimitero. Mai più funerali al vento e al freddo, oppure col caldo cocente nell’atrio di San Michele: giorni contati per la riapertura della Chiesa, e i visitatori e i parenti avranno sepolture migliori. Ci vorranno ancora due o tre mesi, la conferma arriva dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Zedda. Ora la speranza è che si metta mano anche alle altre carenze storiche del cimitero di San Michele, dove non mancano i disagi soprattutto per gli anziani tra passerelle traballanti e servizi igienici non proprio gioiello. Nel frattempo, a causa dei gravi danni all’interno, è stato chiuso per lavori il cimitero monumentale di Bonaria.