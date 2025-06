“Carabiniere esemplare e marito meraviglioso, ha servito lo Stato con onore e dedizione”.

Profondo cordoglio per l’uomo, conosciuto come Rino, che oggi ha smesso di combattere contro quel male che ha preso il sopravvento.

Molto conosciuto in città, in tanti lo ricordano con affetto e grande stima.

L’ultimo saluto verrà celebrato lunedì, presso la parrocchia del Carmine.