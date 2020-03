Incubo Coronavirus in Italia, crescono ancora i contagi in Lombardia. Fontana: “Aumentano troppo, siamo preoccupati”. Il dato – e ancora non è chiaro se si tratti di un numero parziale – viene fornito dal presidente della Regione Attilio Fontana che parla di 2.500 contagiati in più nell’ultima giornata. Il governatore ha spiegato che “non sono ancora state fatte analisi” su quali zone siano più colpite. “Non so se è arrivato il picco o se ci è sfuggito qualcosa – ha aggiunto – queste valutazioni spettano ai tecnici, io posso solo dire che personalmente sono preoccupato”.

