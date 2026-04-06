Chiodi disseminati lungo la strada, decine di automobilisti fermi con le ruote bucate: Nuoro e dintonti e lungo la 131dcn sono i punti maggiormente colpiti. Pasquetta amara per chi si è messo alla guida per godere di una bella giornata da trascorrere all’aria aperta: a causa della massiccia presenza di chiodi nelle strade, in tanti si sono dovuti fermare e fare i conti con i disagi. Si sospetta che il problema sia causato da un’azione volontaria e non accidentale: al lavoro sono già impegnate le forze dell’ordine. Intanto gli automobilisti hanno segnalato il pericolo anche sui social, in modo tale da avvisare più persone possibili: “Massima attenzione e prudenza nel tratto della 131 DCN direzione Cagliari dal bivio di Nuoro fino al bivio Macomer: decine di auto ferme. Probabile presenza chiodi o altro. Moderate la velocita” si legge tra i tanti post.