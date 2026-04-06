Dramma nel giorno di Pasqua in un Hotel di Rimini. Un ragazzino di 12 anni è stato risucchiato da un bocchettone di aspirazione mentre giocava in piscina. Il 12enne è rimasto incastrato sott’acqua per diversi minuti: a far scattare l’allarme i familiari che hanno chiamato i soccorsi. Il personale della struttura è intervenuto immediatamente per aiutare il 12enne, che ora si trova ricoverato in gravi condizioni nella rianimazione dell’ospedale di Rimini.

I Carabinieri di Novafeltria hanno sequestrato la struttura e si stanno occupando di ricostruire l’accaduto.