Controlli rafforzati nel giorno di Pasquetta in tutta la provincia di Cagliari, dove i carabinieri hanno intensificato la presenza sul territorio con pattuglie, posti di blocco e verifiche lungo le principali strade e nei centri abitati. Decine le persone identificate e numerosi i veicoli controllati.

Durante uno dei servizi, nella serata di ieri, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena sono intervenuti a Monserrato per il furto di una Vespa Piaggio all’interno del cortile di un condominio.

Secondo quanto ricostruito, un pensionato di 53 anni, già noto alle forze dell’ordine, si sarebbe introdotto nell’area residenziale riuscendo a portare via il ciclomotore parcheggiato.

Determinante l’intervento di un carabiniere libero dal servizio che ha assistito alla scena, bloccando l’uomo e chiedendo l’intervento di una pattuglia della Radiomobile arrivata poco dopo sul posto.

Il mezzo è stato recuperato e restituito al proprietario, mentre il 53enne è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato.