Incivili col portafoglio gonfio a Quartu: “Tra i rifiuti scontrini da 157 euro e ticket per parchi acquatici”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La premessa è d’obbligo: così come tanti altri Comuni, anche quello di Quartu, guidato dal sindaco Graziano Milia, ha garantito e continua a garantire aiuti per chi non può davvero pagare la Tari, la odiosa tassa sui rifiuti. Basta presentare l’Isee. Ma se uno può permettersi un pranzo o una giornata in un hotel sul mare, o scialacquare decine di euro per andare con i propri cari o amici in un parco acquatico (in Sardegna, per giunta, alla faccia del mare che richiama turisti da ogni angolo, ma questo è un altro discorso), allora la scusa delle difficoltà economiche è, appunto, tale. Una scusa e non una verità. Nel pieno dell’estate 2024 gli incivili col portafoglio gonfio, purtroppo, continuano a sporcare il territorio. Le ultime segnalazioni-denunce arrivano dal presidente del comitato dei cittadini di Margine Rosso, Emanuele Contu.

Non è la prima volta e non sarà l’ultima ma, almeno in questa occasione, le prove della malafede sono quanto mai schiaccianti: “Arrivano a rotazione, pulisci e sporcano, ripulisci e sporcano. Non c’è soluzione di continuità, non c’è possibilità di rimediare, le criticità sono talmente tante che si lotta ad armi impari. La corazzata degli incivili non molla, ci sono le più svariate categorie sociali nel calderone dei rifiuti abbandonati. In estate poi tutto si amplifica”, denuncia Contu, “la popolazione raddoppia e raddoppiano anche gli incivili. Siamo in una situazione che degenera e non migliora e non bastano le leggi che cambiano, le sanzioni che da amministrative passano a penali, a poco serve se il sistema è al collasso”. L‘ultima amarissima testimonianza? Eccola: “Comitato Margine Rosso, raccolta rifiuti abbandonati nelle ultime 24 ore. Il degrado non c’entra. Spesso questa è la tipologia di rifiuti abbandonati e spesso l’identikit dell incivile è presto fatto. I bustoni con i rifiuti vengono rovistati probabilmente da animali e vien fuori di tutto”, tuona il presidente del comitato. “Se spendi 157 euro al Sighientu puoi pagare anche la Tari. Questi sono i furbetti”.