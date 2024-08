Devastante incendio a Villacidro, agricoltori in ginocchio: il fuoco divora dieci ettari

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È stato un Ferragosto di devastazione e paura a Villacidro, per un incendio scoppiato nel primo pomeriggio nella zona di campagna delle Case Piras. Le fiamme hanno “mangiato”, letteralmente, dieci ettari di terreno, per la disperazione degli agricoltori. Sul posto è intervenuto il Super Puma, indispensabile per aiutare dal cielo le squadre del corpo forestale in azione a terra, a pochissima distanza dal vasto fronte del fuoco. Per domarlo si è reso necessario anche il supprto di un altro elicottero, decollato dalla base di Pula e i volontari del paese.

Alla fine, seppur a fatica, le fiamme sono state spente e si è potuto procedere alla conta, grave, dei danni che hanno provocato. Non tutti i proprietà di terreni e pascoli si trovavano a Villacidro, c’è chi ha saputo dell’incendio da vari post sui social.