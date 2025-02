È una donna incinta di 25 anni di Tortolì la ragazza che ieri sera è stata coinvolta in un brutto incidente a Genna ’e Crexia, nelle campagne di Jerzu. La ragazza, al settimo mese di gravidanza, è stata trasferita in elisoccorso al Policlinico Duilio Casula di Monserrato.

Secondo le prime ricostruzioni, il compagno della 25enne- illeso- avrebbe perso il controllo della sua Fiat Punto, sfondando il guardrail e finendo in un campo. La ragazza ha riportato un trauma cranico, e gli operatori del 118 hanno optato per il trasferimento della giovane anche per il suo particolare e delicato stato. Grazie alle cure dei medici, il bimbo è salvo e la 25enne non sarebbe comunque in pericolo di vita. I carabinieri hanno già fatto i rilievi del caso per capire la dinamica del sinistro.