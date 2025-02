Lutto in città per il concittadino ben conosciuto per il suo spirito umano e altruista, allegro e simpatico “con la battuta sempre pronta che strappava il sorriso a tutti”. È andato via a causa di un male incurabile che, in poco tempo, lo ha costretto a letto e portato via dalla sua famiglia e dai suoi tanti amici che oggi, appresa la notizia, lo piangono. “Mi faceva male vederti sofferente” ha espresso il vicesindaco Saverio De Roma, “eri sempre pronto a dar un aiuto a tutti.

Mancherai a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerti. Che i tuoi ricordi portino conforto ai suoi cari in questo momento difficile. Da lassù come hai sempre saputo fare, veglierai sulla tua cara mamma”.