Un tragico incidente ha spezzato la vita di due turisti italiani, Marco Curcio, 39 anni, e Karen Demozzi, 51. Nello schianto, sono rimasti feriti altri 4 connazionali, fortunatamente non in modo grave. Stando alle prime informazioni, stavano trascorrendo con i loro parenti le vacanze organizzate da un tour operator italiano in uno dei resort della località turistica keniana di Diani Beach. Curcio, milanese, è morto sul colpo mentre Karen è deceduta in ospedale a causa dei traumi troppo gravi. Il van su cui stavano viaggiando, secondo quanto riferito da alcuni testimoni all’Ansa, sarebbe uscito fuori strada quando un camion li ha sorpassati ma nel rientrare nella sua corsia lo avrebbe spinto fuori dalla carreggiata facendolo ribaltare.La ricostruzione dell’esatta dinamica della tragedia è ancora in corso.

Sognava una splendida vacanza con un’amica Karen Demozzi, originaria di Albiano, in Trentino. Un viaggio progettato con un’amica del liceo. Lascia due figli, Giorgia, 18 anni, e Gabriele, 22. Una comunità sconvolta da questa inspiegabile tragedia. “Una persona molto ben voluta, che lascia un grande vuoto”, ha dichiarato il sindaco di Albiano. “Lascerà un grande vuoto. Lei era una persona molto attiva in paese. Aveva sempre una buona parola e un sorriso per tutti, solare e determinata, cordiale e gentile”. “Una donna davvero molto preziosa, una figura che univa generosità, impegno, competenza e voglia di impegnarsi fino in fondo per la realtà di cui faceva parte” ha dichiarato invece all’Adige la presidente dell’associazione di volontariato in cui Karen Demozzi era coinvolta.