Auto fuori strada tra Alghero e Sassari, cinque feriti

Cinque feriti per un incidente stradale sulla statale 291 tra Alghero e Sassari. Alle 18,30 circa la sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco ha ricevuto una richiesta di intervento per un incidente. Per cause da stabilire il conducente di una Polo WW, presumibilmente, ha perso il controllo della vettura. Cinque persone sono state coinvolte con ferite lievi, ma solo uno di loro è stato trasportato al PS per accertamenti. Personale 118 e Polizia Locale per la sicurezza delle operazioni di soccorso.