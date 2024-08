Incidente mortale a Scanno: muore a 40 anni il pilota di formula 3000 Luca Persiani

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È stata identificata la vittima del tragico incidente dello scorsa notte a Scanno, in Abruzzo, quando una jeep è finita in un burrone. Si tratta del pilota romano di Formula 3000 Luca Persiani, che era andato a vedere il tramonto in cima al monte Genzana in compagnia di una 27enne. Stando alle prime ricostruzioni, Luca si è trovato su un sentiero molto scivoloso a causa della pioggia e ha fatto scendere la ragazza per rimettere la jeep in carreggiata ma purtroppo è precipitato lungo un burrone per 600 metri, morendo sul colpo. I due ragazzi, infatti, avevano deciso di tornare indietro la notte stessa ma lungo il percorso Luca deve aver sbagliato strada a causa della nebbia molto fitta. Il Soccorso alpino della Guardia di finanza di Roccaraso, i volontari del soccorso alpino e speleologico, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Sulmona hanno lavorato molte ore per recuperare il corpo del 40enne. Luca, pilota stimato e conosciuto nell’ambiente e no, lavorava negli Stati Uniti e aveva in programma di ritornarci in queste ore.