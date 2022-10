Incidente con 3 feriti sulla 131 e auto incolonnate sull’Asse mediano di Cagliari: traffico nel caos

Un incidente sulla Ss 131 a Sestu, con feriti, e auto incolonnate e a passo d’uomo sull’Asse mediano di Cagliari fanno vivere una mattinata da incubo a migliaia di automobilisti. Lo schianto sulla Statale tra tre vetture ha fatto registrare, purtroppo, altrettanti feriti, con il risultato di code chilometriche e un grosso lavoro da parte di Anas e 118. Nel capoluogo sardo non va sicuramente meglio: lunghe file di lamiere sin dal viale Cadello per arrivare alla rampa dell’Asse, stessa identica situazione per chi arriva dalla zona di via Jenner.