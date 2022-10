Cagliari, ubriachi alla guida distruggono 6 auto: l’ombra delle corse clandestine accanto a piazza Yenne

Sei autovetture danneggiate in via San Giorgio in due episodi simili, ma avvenuto ad una settimana di distanza (il 15 e il 22 ottobre scorsi), in due sabati sera differenti. Due persone sono state multate dalla polizia municipale e denunciate per guida in stato di ebbrezza. Lo afferma il consigliere Marcello Polastri, della commissione Patrimonio e Sicurezza.

“Sulle prime sono state ipotizzate probabili folli corse folli in stile Fast & furious. Ma forse non siamo a tanto e si è trattato di automobilisti diversi che, per strane coincidenze, ma pur sempre in quel tratto di strada, hanno perso il controllo stando al volante del loro mezzo.

Restano di certo”, aggiunge, “i danni provocati a 6 autovetture che non sono passati inosservati di buon mattino a quanto hanno in via San Giorgio hanno osservato basiti alle auto con paraurti staccati, carrozzerie ammaccate, mezzo addirittura spostati dalla forza d’urto subita”.

La Polizia Locale è risalita celermente agli autori degli episodi, anche grazie alle segnalazioni raccolte e alla collaborazione dei cittadini, infine per la presenza in via San Giorgio di una telecamera.

Tra le auto danneggiate una Twingo di colore bianco, parcheggiata sabato scorso (proprio sotto alla telecamera), sbalzata con violenza su un’altra auto vicina.

Secondo Polastri i carabinieri, allertati dai proprietari dei veicoli, hanno constatato le condizioni dei mezzi.

Mentre la polizia locale, infine, ha individuato e sanzionato i presunti autori del danneggiamento.

Una vicenda che adesso si è conclusa con una persona denunciata per guida in stato di ebbrezza mentre, per l’episodio del 22, l’autore dei danni ha ammesso di aver perso il controllo del proprio mezzo che ha urtato alcune parcheggiate, assumendosi dunque con coraggio e correttezza, tutte le responsabilità di questo caso. “Speriamo sia l’ultimo”, conclude Polastri che su Facebook ha ringraziato pubblicamente “la Polizia locale”.