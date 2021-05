Incidente choc a Giorgino, una 500 si schianta sul guardrail e si ribalta: gravissima una 30enne

Incidente stradale in tarda serata sulla 195 all’incrocio per Giorgino.

Una 500 proveniente da Capoterra diretta verso Cagliari condotta da una 30enne residente in provincia ha perso il controllo e sbandando è andata a urtare con la parte posteriore contro il guardrail per poi ribaltarsi su un fianco.

La conducente è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al P.S. dell’ospedale Brotzu con assegnato codice rosso.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge e i vigili del fuoco.