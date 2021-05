Vaccino, superata la soglia dei 27 milioni: “Il coprifuoco ha i giorni contati”

Sono 27.011.116 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate in Italia e 8.475.672 persone hanno ricevuto anche la seconda dose. Secondo i dati del governo il numero di dosi inoculate corrisponde all’89,7% del totale di quelle consegnate, che sono finora 30.101.660. Sono state vaccinate 15.157.560 donne e 11.853.556 uomini.

“Il messaggio del coprifuoco non funziona per il turismo: vale per l’emergenza, non per un periodo sereno, con un’Italia in giallo. Io credo che il coprifuoco abbia di fatto i giorni contati: noi ci auguriamo che venga velocemente ridimensionato e che, quindi, si possa dare il messaggio che dai primi di giugno, mi viene da dire dal 2 giugno che è la Festa della Repubblica, non ci sia più”. Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, a Genova per un incontro col presidente della Liguria, Giovanni Toti e le categorie.

Leggi su https://www.agi.it/politica/news/2021-05-16/quando-tolgono-coprifuoco-12559372/