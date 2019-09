Cagliari, auto tenta l’inversione in via Scano e si scontra con una moto: due feriti

Una Mazda guidata da un cagliaritano di 54 anni stava percorrendo via Scano in direzione via della Pineta. Arrivato all’altezza della chiesa dei Santissimi Giorgio e Caterina, mentre eseguiva una manovra di inversione del senso di marcia, si è scontrato con una moto Honda Sh 125 guidata da un cagliaritano di 25 anni