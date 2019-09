Bastione sfregiato a Cagliari, caccia al vandalo: nel mirino uno sputafuoco

Sarebbe stato individuato l’autore della chiazza nera comparsa qualche giorno fa sulla terrazza Umberto I del bastione di Saint Remy. Secondo alcune testimonianze si tratterebbe di uno sputafuoco. Un artista di strada che avrebbe lasciato la sua personale firma nel corso di un’esibizione.

Su di lui sta indagando la polizia municipale cagliaritana, in seguito ad una segnalazione arrivata alla consigliera comunale Psd’Az Antonella Scarfò che ha dato un contributo importante alle indagini fornendo alcune fotografie ai vigili.

“Chi non ha rispetto di ciò che è di tutti, di un monumento della città, della bellezza, non ha rispetto di sé sarà ripulito a breve e tranquilli…. non appena troveremo il responsabile, perché lo troveremo, come minimo gli faremo pagare la pulizia”, ha promesso su Facebook il sindaco del capoluogo Paolo Truzzu.