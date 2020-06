Incendio e paura a Dolianova, soccorse due persone: un uomo ustionato

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari nella tarda mattinata di oggi in località “Maidana” a Dolianova nei pressi della strada provinciale 14, per un incendio di macchia mediterranea.

Sul posto due squadre di pronto intervento dei vigili del fuoco con tre automezzi e sette operatori. Sul posto sono state soccorse due persone portate in sicurezza sulla statale, che a causa del fumo e l’irraggiamento del calore, sono state affidate agli operatori sanitari inviati dal servizio di emergenza del 118 con un ambulanza in via precauzionale per del controlli. Uno è rimasto ustionato, l’altro ha avuto una crisi di panico.

Le fiamme sono state spente e l’area e stata messa in sicurezza e bonificata dai focolai residui. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del Corpo Forestale Regionale e volontari.