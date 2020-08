Incendi in Sardegna, piaga senza fine: elicotteri e Canadair in azione a Fordongianus e Ussassai

Due incendi stanno impegnando il Corpo forestale e la Protezione Civile della Sardegna. Il primo rogo a Fordongianus, in località “Fiume Tirso”: sul posto due elicotteri decollati dalla base di Fenosu e, a terra il direttore delle operazioni di spegnimento del Corpo forestale di Villaurbana. Fiamme anche a Ussassai: ben tre elicotteri per domare le fiamme, provenienti dalle basi del Corpo forestale di San Cosimo, Villasalto e Sorgono. Sul posto in arrivo anche un Canadair della Protezione Civile direttamente da Olbia.