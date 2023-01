In top e pantaloncini sul Monte Spada innevato, la sfida del freddo vinta da Simona e Alessandra

Sono diventate in poche ore le star indiscusse di Facebook e Instagram. Tra il social dove è possibile postare di tutto e quello che predilige stories, video e soprattutto foto, Simona e Alessandra hanno avuto modo di farsi conoscere. Tutto è partito dalla passeggiata sulla neve, immortalata in un video dal giornalista Guido Spiga. Tutte e due seminude, con solo reggiseni, short, scarponi da neve e cuffia in testa, sfidando i meno cinque gradi e, soprattutto, la neve. Hanno sposato in pieno il metodo Wim Hof, da esperte di natura e joga: il particolare metodo di respirazione inventato da un olandese che comprende anche l’esposizione al freddo e la massima concentrazione per resistere a bassissime temperature. Sui social c’è chi le ha applaudite e chi le ha criticate, ma poco cambia. Nelle storie del profilo Instagram di Simona Lecca in tanti le fanno i complimenti, soprattutto gli allievi del suo laboratorio Daimondance: una realtà, nella quale la Lecca è istruttrice, dove si pratica danza “per sviluppare creatività e consapevolezza”. La stessa Lecca è una operatrice coreutica per l’inclusione sociale.

“Scusate ma, come sempre, le mie amiche are better than yours”, scrive su Instagram, taggando la Lecca e Alessandra Curreli, Ilaydadegil.