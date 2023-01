Assemini, bimbi della scuola Gramsci senza riscaldamento: genitori in rivolta

Bimbi al gelo in una scuola di Assemini. La lettera di protesta è di Claudia Sanna a none di tutti i genitori dei bimbi della scuola Gramsci di via Di Vittorio. “Scrivo da Assemini per segnalare sempre lo stesso problema che ormai persiste da anni: il non funzionamento dell’impianto di riscaldamento nella scuola primaria dove frequenta mio figlio e tanti altri bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni”, denuncia la mamma, “già negli scorsi anni il riscaldamento non veniva mai azionato per tempo causa guasto e, solo dopo lettere o manifestazioni dei genitori fuori dagli uffici comunali di Assemini, veniva mandata la ditta di manutenzione che metteva in funzione l’impianto. Lo scorso anno la ditta è stata mandata durante le festività natalizie e i bambini al rientro nel gennaio 2022 hanno potuto frequentare con il riscaldamento acceso. Durante la manifestazione ci era stato espresso che l’impianto era da sostituire ma che ovviamente il Comune non aveva in fondi necessari.

Quest’anno, ancora ad oggi, il riscaldamento è spento sempre causa guasto e il Comune di Assemini ha inviato, a parer suo per sopperire al problema, delle stufette di tipo elettrico o alogeno per classe; come si può ben immaginare le stufette non possono riscaldare in maniera adeguata le classi, in certe parti della stanza non arriva neanche un minimo di calore e i bambini sono costretti a frequentare e lavorare con un disagio non indifferente.

Vorrei inoltre precisare che da parte della Scuola e tantomeno da parte del Comune è arrivata comunicazione di questo disagio a noi genitori ma il problema ci è stato comunicato dai bambini stessi e dagli insegnanti, quasi come per voler nascondere il problema. Mi sembra doveroso che i bambini debbano frequentare con un adeguata temperatura e non con giubbotti, sciarpe e quant’altro. Nonostante viviamo in Sardegna le temperature sono scese nettamente e la mattina si hanno pochi grandi”.