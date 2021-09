In tasca ha 6 grammi di marijuana, in casa oltre un chilo: 38enne disoccupato di Portoscuso in manette

I carabinieri l’hanno bloccato per un semplice controlli mentre, in sella al suo scooter, stava passando in una via di Portoscuso. Un controllo, quello dei militari, che si è rivelato fortunato: un 38enne, disoccupato e con precedenti, aveva sei grammi di marijuana. A quel punto, i carabinieri del radiomobile di Iglesias hanno deciso di perquisire anche la sua abitazione, trovando 1,1 chili di marijuana, due bilancini elettronici di precisione, un tritaerba, 950 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Il trentottenne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della compagnia di Iglesias in attesa dell’arresto, avvenuto dopo. Oggi dovrà difendersi dalle accuse davanti a un giudice del tribunale di Cagliari.