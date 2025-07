Per la soluzione della crisi in Medio Oriente indiscrezioni sempre più insistenti riferiscono di una fase preparatoria dei negoziati di pace tra Israele e Hamas in corso in Sardegna. Al centro dei contatti riservati ci sarebbe l’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff, sbarcato nell’isola in assoluta discrezione, che potrebbe trattenersi fino a domenica. Witkoff, secondo fonti riservate, starebbe conducendo incontri informali con il ministro israeliano Ron Dermer e con il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. I colloqui, ancora in una fase esplorativa, si terrebbero a bordo di uno degli yacht di lusso ormeggiati al largo della Costa Smeralda, storica meta del jet set internazionale.

Secondo quanto si apprende, per l’alto emissario americano sarebbe stato predisposto un soggiorno in uno degli hotel più esclusivi della zona, dove – sempre secondo le stesse fonti – una suite sarebbe stata riservata per l’occasione. Il suo arrivo, avvenuto con un velivolo privo di insegne ufficiali, sarebbe stato gestito con un basso profilo e con un dispositivo di sicurezza ridotto, concordato con le autorità italiane.