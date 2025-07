Ancora una volta l’Aeronautica Militare si distingue per l’eccellenza dei preziosi interventi sanitari. Una neonata di soli 3 giorni, in imminente pericolo di vita, è stata trasferita dall’aeroporto di Cagliari all’aeroporto romano di Ciampino con un velivolo da trasporto Falcon 900 del 31° Stormo. L’operazione è stata richiesta, come sempre in questi casi, dalla Prefettura di Cagliari alla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare di Milano.

La piccola, accompagnata dai genitori, è attualmente ricoverata all’ospedale Bambin Gesù di Roma.