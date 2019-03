In Sardegna pochi figli: “Rischiamo di finire come la Serbia, sì al reddito di maternità”

Mille euro al mese per i primi otto anni di vita del nuovo o della nuova nata, ecco in sintesi la proposta di legge di Fortza Paris e Riformatori in Regione. Mamme a tempo pieno con tanto di stipendio garantito, per farla semplice: “Rischiamo di finire quasi come la Serbia, nel 2050 nei Balcani non ci saranno più serbi ma solo albanesi. Bisogna smetterla di guardare solo nel proprio cortiletto, fuori c’è un mondo”, afferma Gianfranco Scalas, presidente regionale di Fortza Paris. “In Sardegna, tra trent’anni, rischiano di esserci solo un milione di sardi. Qualunque politica, di destra o di sinistra o di centro, se non tiene conto di queste problematiche sbaglia i conti del futuro”.

Il sussidio economico “può essere un primo passo, un seme. Possono venire anche altre idee e proposte senza problemi, intento è un aiuto e un segnale”.