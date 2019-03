Reddito di maternità in Sardegna: “Mille euro al mese per chi fa la mamma a tempo pieno”

Il Popolo della Famiglia arriva in Sardegna e lancia, contemporaneamente, un sos e una proposta. Nel secondo caso, si tratta di un pieno appoggio all’iniziativa presentata da Fortza Paris e Riformatori: reddito di maternità, cioè mille euro al mese per ogni figlio nato. Soldi da destinare alle madri: “Ormai le donne possono solo lavorare, senza scegliere di restare a casa e fare le mamme a tempo pieno. Stiamo vivendo un inverno demografico”, spiega Mirko De Carlo, coordinatore nazionale del Popolo della Famiglia di Mario Adinolfi. “Per le donne sarde si tratta di uno stipendio, esentasse, e per ogni nuovo figlio ripartono gli otto anni e anche i mille euro”.

L’iniziativa ha già scatenato un vespaio di polemiche, soprattutto dal “mondo” femminista, sui social il dibattito è apertissimo: “Questa è la vera autodeterminazione per una donna, in tante lavorano con contratti in bianco o ricattate dal datore di lavoro proprio per quanto riguarda la possibilità di avere figli o formarsi una famiglia. Spesso una donna che fa la mamma viene vista come una mantenuta dal marito o una semplice casalinga. Con mille euro al mese si garantisce loro piena dignità. E, dopo il quarto figlio o in caso di figlio disabile si passa al vitalizio”, vale a dire “stipendio mensile di mille euro per tutta la vita”.