In Sardegna 25% di casi Covid in più in 7 giorni, Cagliari fra le prime d’Italia

Peggiora rapidamente anche in Sardegna la situazione Covid, con Cagliari che continua a essere una delle città italiane in assoluto più colpite e un corposo incremento di casi nel centro della Sardegna.

Tra il 29 giugno e il 5 luglio la fondazione Gimbe registra un incremento dei casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (da 1440 a 1959) con un +24,7% dei contagi rispetto alla settimana precedente. Al primo posto per incidenza dei contagi c’è la città metropolitana di Cagliari (+11,1% rispetto alla settimana precedente), ma il maggior aumento dei casi si registra nel nuorese (817 +66,1%) e nell’oristanese (1.078 e +50,6%). Il Sud Sardegna è secondo per incidenza con 1.143 per 100mila abitanti (+14,5%), Sassari è a quota 841 (+34,8% rispetto alla settimana precedente). Resta ancora sotto la media nazionale l’occupazione dei posti letto in area medica (9,4%) mentre sono sopra media nazionale i posti letto in terapia intensiva (5,4%).

La notizia ancora peggiore è che, secondo gli esperti, i numeri sono largamente sottostimati, a causa del dilagare dei tamponi fai da te che non consentono un controllo totale della situazione.