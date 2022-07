Furtei, selfie senza vestiti spedito in chat: sacerdote via dalla parrocchia

Una foto in cui compariva nudo nel proprio bagno che è rimbalzata sulle chat di mezza Sardegna. Un brutto episodio costato la parrocchia a don Mario Montis di Sardara, parroco di Furtei. Il sacerdote, intervistato da L’Unione Sarda, ha spiegato che non stava facendo una foto, “sono entrato in doccia e chiudendo una chiamata, visto che non ci vedo bene, forse ho attivato la fotocamera”. Intanto proprio ieri l’arcivescovo Baturi ha rimosso il religioso dall’incarico e ha affidato a don Alberto Peddis l’amministrazione della parrocchia di Santa Barbara Vergine e Martire di Furtei.