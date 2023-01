In metropolitana da Sestu a Cagliari, la Regione accelera

Una linea di metro leggera collegherà Sestu con il Policlinico di Monserrato e da lì fino alla stazione ferroviaria di piazza Matteotti a Cagliari. Correrà lungo la strada Sestu-Monserrato, tra terreni agricoli e i quartieri Dedalo e Villaggio Ateneo e lungo la strada Pitzu Pardu a Selargius. Il progetto attende solo il via libera dell’assessorato alla Difesa dell’Ambiente.

Sono arrivate le ultime precisazioni da parte dell’Arst. Il tracciato presenta interferenze con il verde urbano nel capolinea di Corso Italia a Sestu. Gli uffici dell’assessorato hanno chiesto di chiarire se il progetto preveda opere di verde e arredo urbano atte a mitigare l’impatto.

E l’azienda dei trasporti ha risposto che le alberature davanti al campo sportivo (16 pini) andranno spostate dalla loro posizione. Questo perché nella attuale configurazione, il tracciato occupa l’area alberata.

Inoltre il Comune di Sestu ha in corso un progetto di riqualificazione del campo sportivo noto “Campo Nero”, che prevede la rimozione delle alberature in favore di area da destinare a parcheggi. L’eventuale rimozione e la localizzazione delle alberature rimosse verrà concordata con il Comune di Sestu e si potrà anche decidere di sistemare tra il capolinea e la zona sportiva un’idonea barriera verde.

I comuni di Sestu e Selargius hanno poi chiesto la riqualificazione della strada Comunale Monserrato /vicinale Pitzu Pardu. Soprattutto l’amministrazione selargina ha segnalato la necessità che l’attuale strada non venga occupata dal tracciato metro tranviario, rimanendo percorribile ai mezzi su gomma e consentendo l’accesso ai fondi agricoli e ai lotti edificati. La richiesta del Comune di Selargius prevedeva di superare le criticità attraverso la realizzazione di una strada con intersezioni semaforizzate per dell’attraversamento della sede metrotranviaria. Il progetto verrà affrontato in una fase successiva