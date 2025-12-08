Tentato furto ieri sera al centro commerciale La Corte del Sole, dove due giovani di 20 e 25 anni sono stati arrestati dopo essere stati sorpresi con capi d’abbigliamento sottratti dal negozio “H&M”.

A dare l’allarme è stato il personale del centro, che aveva notato i due aggirarsi tra i negozi in modo sospetto. Una pattuglia dei Carabinieri, già presente nell’area per controlli di routine, è intervenuta rapidamente e ha individuato i ragazzi all’interno del punto vendita. Avevano con sé vari capi per un valore superiore ai 200 euro, dai quali erano state rimosse le placche antitaccheggio.

La merce è stata recuperata e restituita al negozio. I due giovani, che non avrebbero opposto resistenza, sono stati accompagnati in caserma e attenderanno nelle camere di sicurezza il rito direttissimo previsto per domani.