Ha 35 anni Denise, di Monti, nel 2022, un giorno in estate, senza alcun presagio di malessere, i suoi occhi si chiusero all’improvviso: fu immediatamente trasportata in ospedale, dai primi esami l’esito fu devastante. Emorragia cerebrale. L’operazione e la crudele statistica che, in questi casi, condanna il paziente all’uno per cento le possibilità di vita. Denise supera la notte e anche un ulteriore intervento per arginare la malformazione che ha causato l’emorragia. Un lungo e duro percorso quello della giovane mamma, anni trascorsi tra ospedali e centri di recupero dove la fisioterapia e l’amore hanno accompagnato a braccetto la donna. Gli affetti a lei più cari sono stati lo stimolo per non arrendersi e per riprendersi quel corpo cambiato dopo il grave male. Medici e operatori hanno supportato la sua voglia di vivere e ora, bella più che mai, ha deciso di raccontare quanto è accaduto. Attraverso un libro che presenta da qualche settimana al pubblico che accorre per lei, per salutarla, per mostrare la sua stima per quella grande tenacia che la contraddistingue.

La sua è una missione, ossia quella di comunicare attraverso il suo dramma l’invito a non gettar la spugna ma credere e darsi da fare per conquistare ciò che si vuole raggiungere. E chi meglio di lei, insomma, è in grado di trasmettere la positività nei confronti della vita?

“E se un giorno me lo chiederanno, risponderò che la vita è bellissima perchè nonostante le lacrime, i brutti momenti, i dolori e le delusioni, ti da sempre l’opportunità di ricominciare” ha comunicato la donna attraverso la sua pagina Facebook. “La vita è fatta di prove, di sconfitte, di amarezze, di dolore, di lacrime. Ma è anche fatta di rivincite, di speranze, gioie e sorrisi. La strada non è sempre facile, ma proprio quando la vita diventa più dura tu scopri di essere forte. Non arrenderti mai.Continua ogni giorno a lottare”: un invito rivolto a tutti, soprattutto a chi deve lottare, più che mai. Il ricavato della vendita del libro verrà destinato alle cure riabilitative di Denise.