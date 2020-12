In aumento i casi in Italia: risale il rapporto tra tamponi e positivi

AGI – Nuovi casi di Covid in aumento in Italia. Secondo l’aggiornamento diffuso dal ministero della Salute, sono stati 18.236 nelle ultime 24 ore a fronte del +17.572 di ieri. I tamponi effettuati sono stati 185.320 (ieri erano stati 199.489), con un rapporto positivi/test che risale al 9,8% (ieri era dell’8,8%). I morti delle ultime 24 ore sono stati 683 (ieri erano stati 680), per un totale che sale a 67.220.

In calo la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati in terapia intensiva sono 2.855 (-71 rispetto a ieri; gli ingressi del giorno sono 183), i ricoveri ordinari 26.427 (-470). In isolamento domiciliare 606.061 persone, 9.822 in meno rispetto a ieri. Continua a leggere su Agi.it