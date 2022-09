Impossibile sopportare la puzza nei negozi di viale Marconi, è emergenza nel Cagliaritano

Saranno pure non tossici ma sono di sicuro insopportabili. Gli odori nauseabondi e penetranti che arrivano da Molentargius continuano ad ammorbare residenti e turisti, anzi con ancora più intensità rispetto a qualche giorno fa. E così, anche un salto in uno dei negozi di arredamento o nei grandi ipermercati diventa un’esperienza orribile, come racconta Silvia: “Una puzza terribile non molla un attimo la presa, impedendo di respirare e a volte costringendo ad allontanarsi di corsa. Oggi ero in uno dei negozi di viale Marconi, a un certo punto mi sono sentita male e sono dovuta uscire di corsa perché avevo veri e propri conati di vomito. Ho mollato tutto quello che avevo messo in carrello e sono scappata. Non oso pensare che cosa pensino i turisti, e non so davvero come facciano i poveri commessi dei negozi di questa zona a resistere”.

La competenza è dell’ente Parco, che però ha già detto di non poter fare nulla per risolvere la situazione: a Molentargius il livello dell’acqua è stato abbassato per favorire la nidificazione dei fenicotteri rosa e questo provoca il cattivo odore a cui si aggiunge quello delle acque stagnanti del laghetto di Terramaini. Con questo pessimo biglietto da visita per i turisti, bisognerà aspettare pioggia e calo delle temperature.