Il virus spaventa, in Sardegna 102 casi e quattordici nuovi ricoveri: 2500 sardi in isolamento

Il virus spaventa e non lascia nemmeno la Sardegna. Proprio nel giorno della chiusura delle frontiere per cercare di non far arrivare in Italia la pericolosa variante sudafricana, nell’Isola si registrano 102 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 2382 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7710 test. I numeri che preoccupano sono, soprattutto, quelli legati ai ricoveri: se infatti in terapia intensiva ci sono sempre tredici pazienti, come quarantotto ore fa, c’è un netto aumento dei contagiati ricoverati nei reparti standard dei Covid hospital: 14 in più nel giro di un giorno, per un totale di sessantuno persone che, seppur non in gravi condizioni, si trovano costrette a dover combattere contro il Coronavirus dal letto di un ospedale. E crescono anche i sardi in isolamento domiciliare, il totale sfiora quota 2500: sono 2467 per l’esattezza, otto in più rispetto alla giornata di ieri.

E, a quasi due anni dall’inizio della pandemia, la Sardegna continua a piangere morti legati al virus: l’ultima vittima è una donna di settant’anni, era residente nella provincia di Sassari.