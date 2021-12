Il virus corre a Pula con 16 positivi: metà sono bambini, tra loro anche una di 3 anni

Netto aumento di casi di positività al Coronavirus a Pula: sono sedici i contagiati, e otto sono bambini, tra loro anche una piccola di appena tre anni che, fortunatamente, “sta benissimo”. A comunicare i nuovi dati è la sindaca Carla Medau: “Quattro nuclei familiari sono attualmente in attesa del risultato del tampone molecolare. È fondamentale che chi si trova in stato di positività si metta in contatto con me o con gli uffici in modo da ricevere il supporto necessario, considerando che l’Ats non ci comunica i dati dei positivi in tempi rapidi, di alcuni ancora non abbiamo notizie”, avvisa la sindaca. “Al nostro concittadino ricoverato in ospedale è stato tolto il casco dell’ossigeno e le sue condizioni sono notevolmente migliorate. 🟠In questi giorni di festa vi invito ad essere estremamente prudenti, evitate assembramenti, luoghi affollati”.

E, ovviamente “ricordate di rispettare queste regole fondamentali: la mascherina anche all’aperto, preferibilmente la FFP2, mantenere la distanza ed evitare gli assembramenti”.