Il sindaco Truzzu ha nominato l’Alternos della 364° Festa di Sant’Efisio: sarà Raffaele Onnis

Il sindaco Truzzu ha nominato l’Alternos della 364° Festa di Sant’Efisio. Nell’impossibilità di farlo in occasione della seduta del Consiglio Comunale, in considerazione delle misure adottate per l’emergenza Corona Virus, il sindaco Paolo Truzzu ha nominato Alternos della 364° Festa di Sant’Efisio il Consigliere Raffaele Onnis.

Emozionato, Onnis ha commentato così la notizia: “Poco fa ho ricevuto, dal Sindaco di Cagliari, l’inaspettata notizia della mia nomina ad Alter Nos. Non ho parole per esprimere la mia straordinaria emozione, amplificata dalla drammatica situazione che la nostra società sta attraversando in questo momento e dal significato che Sant’Efisio ha sempre rivestito per la nostra comunità. Grazie di cuore!”.