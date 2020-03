Coronavirus, Nieddu: “Nell’Isola solo 2 casi critici su 19 contagi. Nessun focolaio sardo”

Due casi critici su 19. Ma nessun focolaio autoctono. E centinaia di persone in quarantena. I dati sul coronavirus in Sardegna sono dell’assessore alla Sanità Mario Nieddu. “Si tratta di un evento che sta impattando sulla vita della gente”. Ha dichiarato l’assessore alla Sanità Nieddu. “Servono misure atte a bloccare i contagi. Qui in Sardegna solo due criticità (uno a Cagliari, l’altro un paziente di Olbia ricoverato a Sassari, su 19 contagi. E questo”, sottolinea, “fa fa ben sperare. Siamo nella condizione di non avere focolai autoctoni. Siamo al lavoro h 24. E faccio un appello alla popolazione, senza allarmismi ma dobbiamo far capire: serve l’abbattimento della circolazione meno gente circola meglio è. Chiedo a tutti”, conclude, “di essere responsabili e di seguire la profilassi. serve ridurre la circolazione per garantire cure a tutti quelli che hanno bisogno”.