Tragedia questa mattina a Fenegrò, in provincia di Como. Un anziano di 81 anni in carrozzina elettrica è stato investito e ucciso da un’auto. Stando a quanto riportato da La Repubblica, alla guida della vettura il secondo portiere dell’Inter Josef Martinez. Il giovane, sotto choc, avrebbe travolto l’anziano che probabilmente a causa di un malore, ha invaso la corsia opposta. Purtroppo ogni tentativo di soccorso è stato inutile, l’uomo è morto sul colpo.

La conferenza stampa pre incontro in vista di Inter Fiorentina è stata annullata.

Foto del nostro partner QN