Nel primo pomeriggio di ieri, i Vigili del fuoco di Cagliari sono intervenuti per alcuni danni causati dalle raffiche di vento che dalla tarda serata di domenica hanno imperversando il Cagliaritano e la provincia.

In via Montacutu, nel territorio di Quartu Sant’Elena, una squadra di pronto intervento della centrale operativa del Comando è intervenuta per la caduta di un grosso albero che, sradicandosi da un’aiuola del marciapiede, è finito su un muro perimetrale di un cortile privato, occupando anche l’area d’ingresso del cancello di un’abitazione.

I Vigili del fuoco hanno provveduto al taglio del grosso tronco che ostruiva il marciapiede e alla messa in sicurezza dell’area.

In tutta la provincia sono stati circa una decina gli interventi svolti dalle squadre di pronto intervento VVF, per la caduta di alberi sulle carreggiate stradali e per verifiche di stabilità dei pali dell’illuminazione pubblica.

Un’altro intervento è stato effettuato in via Curie a Cagliari per il distacco parziale di una guaina di protezione del tetto di una palazzina, che rischiava di cadere in strada.

Nella tarda serata di ieri un’altra squadra VVF è intervenuta a Soleminis, per la verifica della stabilità dei lampioni dell’illuminazione di un campo sportivo, dopo la caduta di uno degli stessi.

In corso un altro intervento nella mattinata di oggi, nell’area del cimitero di Carbonia, per la caduta di alcuni alberi.

Non si registrano persone coinvolte.