Il Sarrabus in ginocchio dopo le raffiche che hanno sfiorato 150 km orari, grave un bidello finito sotto un albero sradicato dal vento: “Ingentissimi danni al nostro territorio che ci preoccupano profondamente”. A Villaputzu scuole chiuse per effettuare i sopralluoghi e permettere un rientro in classe in sicurezza.

Il sindaco Sandro Porcu: “Il maltempo e il ciclone dei giorni scorsi e l’eccezionale evento di oggi con una tempesta di vento che ha superato i 120 km/h hanno portato L’emergenza non è ancora terminata, raccomandiamo a tutti di prestare la massima attenzione”. Le squadre di operai e forze dell’ordine sono a lavoro in questi stessi momenti per ripristinare l’energia elettrica nelle zone interessate dai gravi danni alle linee e impianti e per interventi urgenti per garantire la sicurezza pubblica.

Ieri sii è lavorato tutto il giorno per intervenire su decine e decine di chiamate e segnalazioni di danni e per interventi urgenti. “Grazie a tutte le donne e gli uomini che in queste durissime ore non hanno mai fatto mancare il supporto e l’aiuto alle nostre comunità.

Rivolgo un pensiero speciale al bidello dell’ist. Dessi di Villaputzu che ha rischiato la vita finendo sotto un albero sradicato dal vento, ma per fortuna se la caverà. E un pensiero a tutti i cittadini che hanno vissuto momenti di forte difficoltà e paura”.

“Nonostante tutto – prosegue Porcu – domani ci rialzeremo con ancora più forza e determinazione, pronti a ricostruire e ripartire più forti di prima. Dentro di noi c’è una voglia immensa di rialzarsi e di non arrendersi mai”.